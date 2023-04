Schlagerfieber Sedrun macht den Vorhang zu

Der Verein Rheinquelle Events teilt in einer Medienmitteilung mit, dass kein weiteres Schlagerfieber in Sedrun-Disentis stattfinden wird. «Auf ein Angebot, welches niemand will, kann man verzichten», äussert sich der OK-Präsident der Schlagerfieber, Silvio Schmid. Es sei immer schwieriger, die Menschen zu motivieren, solche Events in der oberen Surselva zu besuchen. Die abwesenden Besucher und die fehlenden Einnahmen führten dazu, dass ein Anlass in dieser Grössenordnung nicht mehr finanzierbar wäre. Auch die helfenden Hände seien immer weniger geworden.