Platz für das, was im Trimmiser Ofen zurückbleibt

«Der beste Abfall ist jener, der gar nicht anfällt. Aber wir alle produzieren täglich Abfall – viel Abfall», so die Cazner Gemeindepräsidentin Pascale Steiner diesen Dienstag in Unterrealta. Dort, auf dem Areal hinter den Anlagen der Beton und Kies AG, haben gleichentags offiziell die Bauarbeiten für die sogenannte Erweiterung Nord der bestehenden Schlackendeponie begonnen. Schlacke: So heisst der nicht brennbare Rest, der bei der Abfallverwertung in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) anfällt, in diesem Fall in der KVA Trimmis. Aktuell rund 23’000 Tonnen pro Jahr sind es dort.