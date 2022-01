Schierser Verkehrssperre für illegal erklärt

Die Kantonspolizei Graubünden kommt der Prättigauer Gemeinde aber einen kleinen Schritt entgegen. Wie Anita Senti, Leiterin Kommunikation der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber «srf.ch» erklärt, darf die Gemeinde die Zufahrt, also die Kantonsstrasse nach Schiers in den Dorfkern bei grossem Verkehrsaufkommen und Rückstau sperren. Dies habe damit zu tun, dass Schiers über ein Spital verfüge und der Dorfkern so eng sei, dass sich Fahrzeuge dort kaum kreuzen könnten.