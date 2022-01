Schierser bewältigen das Verkehrschaos auf eigene Faust

Wochenenden mit Kaiserwetter sorgen regelmässig für zähe Rückreisestaus auf der Prättigauerstrasse. Viele Automobilistinnen und Automobilisten weichen dann von der Nationalstrasse N28 in die umliegenden Dörfer aus, was gerade in Schiers zu Problemen führt. «In mehreren Passagen können die Fahrzeuge nicht kreuzen, und so ist regelmässig der ganze Verkehr im Dorf blockiert», erklärt der Gemeindepräsident Ueli Thöny. Auch für den Ambulanzstützpunkt des Spitals Schiers, für die Feuerwehr und die Angehörigen des Postens der Kantonspolizei gäbe es in solchen Situationen kein Ausrücken mehr.