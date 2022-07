Schanzknochen, Swissness und eine Portion Balkanpower

«Das isch en uu hüne schöne Chrischtall.» «Hüne», sie sagt es gern und oft, dieses Wort, in ihrem prägnanten Zürcher Dialekt. Jelena Brkic ist ein begeisterungsfähiger Mensch, energiegeladen, vielleicht auch ein bisschen getrieben. Obwohl sie angekommen ist, endlich, in einem Leben in den Bergen, nahe an der Natur, viel näher als je zuvor. In Cresta zwischen Thusis und Masein lebt sie mit ihrem Mann und den zwei Töchtern seit Kurzem, am Fuss des Heinzenbergs, gut 1000 Höhenmeter weiter unten, als sie in diesem Moment gerade steht.