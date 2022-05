Schamser Festtagstrachten gesucht

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, ist der Chor auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Incantanti bittet alle Personen, die eine Schamser Festtagstracht besitzen, diese an den Chor auszuleihen, zu verkaufen oder gar zu verschenken. So könne das Vokalensemble nicht bloss ein Stück Bündner Chorkultur, sondern auch ein Stück Schamser Traditionsgut in die Welt hinaustragen, heisst es weiter. Die nächste Gelegenheit dafür biete sich beispielsweise Mitte November, beim internationalen Chorwettbewerb «Lisbon Sings» in der portugiesischen Hauptstadt. (red)