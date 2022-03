Schadet die Trockenheit den Reben?

Wiesen und Wälder sind derzeit ziemlich ausgetrocknet. Dass es im März noch kaum geregnet habe, spiele allerdings für die Weinberge keine Rolle, so Villinger. Die Reben seien jetzt noch in der Winterruhe und hätten eigentlich keinen Bedarf an Wasser. «Von Schaden kann man hier noch nicht reden», führt Villinger fort. Trotzdem haben die Weinbauern gerne lange und kalte Winter. Denn je später die Blätter wachsen, desto weniger Gefahr bestehe für den Frühlingsfrost.