Sandra Locher Benguerel: «Retuschierte Bilder gehören gekennzeichnet»

Ich stelle dem Bundesrat Fragen. Diese neue Regelung in Norwegen ist mir seit Sommer bekannt. In der Schweiz besteht diesbezüglich dringender Handlungsbedarf, weshalb ich in Erfahrung bringen will, wie es hierzulande gehandhabt wird. Es geht mir um Werbeaufnahmen generell – also um Aufnahmen in den klassischen Medien wie Zeitungen oder Plakatwänden, aber auch um Werbebilder in den sozialen Medien. Der Bundesrat wird die Frage stellen, was die Schweiz bereits macht, um die Jugendlichen vor idealisierten Bildern zu schützen, und wie er die Regelung in Norwegen beurteilt. Sinnvoll wäre natürlich, diese Diskussion nicht in jedem Land einzeln zu führen. Eine gemeinsame Regelung wäre ein erstrebenswertes Fernziel.