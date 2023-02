Zinstag in Safien: Der Pauli, wie er war, ist gegangen

«Ich muss mit dir dann noch Pauli machen.» In Safien ist allen klar, was damit gemeint ist: dass man mit jemandem Schulden abrechnen muss. Pauli: Das ist der traditionelle Zinstag im Safiental; über die Bühne geht er seit Jahrhunderten in den Wirtshäusern von Safien Platz, und zwar immer am ersten Donnerstag im Februar. So ist der Pauli zum geflügelten Wort geworden, obwohl niemand so recht weiss, wieso der Tag ausgerechnet so heisst. Auch an diesem Pauli-Morgen im Gasthaus «Rathaus» nicht. Aber fällt das Stichwort, hat gerade in der älteren Generation fast jeder etwas dazu zu berichten.