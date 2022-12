Wie christlich ist Weihnachten noch?

von Kristina Schmid und Mara Schlumpf

Was ist Tradition, Brauchtum und was ist Weihnachten? Und muss man dem Christlichen Glauben angehören, um Weihnachten feiern und geniessen zu können? Und wo findet Gott Platz in all dem? Eva-Maria Faber vom Lehrstuhl für Dogmatik und Fundamantaltheologie in Chur gibt im Interview Antwort auf diese Fragen.