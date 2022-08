RSO bringt euch Abkühlung

Wenn du auf dem Bürostuhl nicht mehr schwitzt, sondern schon klebst oder du bei der Polizei anrufst um dich beschatten zu lassen, dann wird es höchste Zeit für eine Abkühlung. Und die gibt’s von uns – am RSO Glacetag. Wir verteilen morgen Mittwoch 1500 Raketen im Sendegebiet (Graubünden und Sarganserland). Die Raketen werden von Frisco gesponsert.

So kommst du zu deiner Abkühlung

Ruf uns einfach an oder schick eine WhatsApp Nachricht an 079 255 96 96 und vielleicht schauen wir auch bei dir vorbei. Wo wir gerade unterwegs sind erfährst du im Radio - also am Mittwoch fleissig Radio hören.