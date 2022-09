Royaler Aufstieg noch nicht ganz offiziell

Als Prinz Charles kurvte er im vergangenen Februar noch über die Klosterser Skipisten. Ob der 73-Jährige seinem Schweizer Lieblingswintersportort in Zukunft auch als König Charles III. die Ehre erweisen wird, ist Rätselraten und bleibt abzuwarten (Ausgaben vom Samstag und Sonntag). Mit Klosters und seiner Bevölkerung ist der skibegeisterte König seit langen Jahren tief verbunden. Wie man zum Tod von Queen Elizabeth II. kondolieren werde – ihr Staatsbegräbnis findet am 19. September statt –, sei noch in Abklärung, sagte der Klosterser Gemeindeschreiber Michael Fischer am Montag.