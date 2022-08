Roboter am Arbeitsplatz: Gesundheitliche Vor- und Nachteile für menschliche Mitarbeiter

Immer ausgefeilter werden die Technologien, immer effizienter und optimierter die Tätigkeiten der Roboter, immer kreativer und detailreicher die Möglichkeiten ihres Einsatzes in verschiedenen Aufgabenbereichen.

Dementsprechend interessant wird auch die Forschung um den Einsatz von Robotern am Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf die menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders die neuen kollaborierenden Roboter, welche ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen Hand in Hand mit menschlichen Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter arbeiten können, haben einen Einfluss auf sowohl die physische als auch die mentale Gesundheit.

Vorteil physische Gesundheit: Roboter erleichtern schwere Arbeiten

Als ein gesundheitlicher Vorteil von Robotern kann zunächst einmal die körperliche Gesundheit von menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genannt werden, welche durch den Einsatz von Robotern am Arbeitsplatz tatsächlich positiv beeinflusst wird. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Zunächst einmal sind Roboter in der Lage Aufgaben zu übernehmen, die ansonsten belastend auf menschliche Gelenke wirken. So können Roboter beispielsweise mühelos schwere Lasten heben - eine Tätigkeit, die sich dauerhaft ausgeführt negativ auf das körperliche Wohlbefinden von Menschen auswirken würde. Auch monotone Tätigkeiten, wie beispielsweise das Übertragen von Material von einem Förderband auf das andere, kann Muskeln, Gelenke und Sehnen bei dauerhafter Tätigkeit schädigen.

Zudem wird durch Roboter die Verletzungsgefahr am Arbeitsplatz signifikant eingeschränkt. Da Roboter weder Konzentrationsschwierigkeiten erleiden noch müde werden oder mit schmerzenden Gelenken zu kämpfen haben, ist ihr Einsatz bei körperlich schwierigen Tätigkeiten höchst sinnvoll. Durch die Übernahme der Tätigkeit können menschliche Arbeitskräfte davor bewahrt werden, sich zu verletzen.

Zudem sind die neuen kollaborativen Roboter mit speziellen Sensoren ausgestattet, die ein Zusammenarbeiten von Mensch und Roboter ermöglichen und die Verletzungsgefahr beim Bedienen von Maschinen reduziert. Sobald der Mensch einem Industrieroboterarm zu nahe kommt, schlägt der Sensor Alarm und der Roboter stoppt in seinen Bewegungen. Dadurch ist auch Verletzung durch menschliches Versagen ausgeschlossen.

Nachteil mentale Gesundheit: Roboter sorgen für Existenzängste

Leider gibt es neben dem großen, wichtigen Vorteilen für die körperliche Gesundheit jedoch auch Nachteile für die mentale Gesundheit, die höchstwahrscheinlich mit dem Einsatz von Robotern am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht werden können. Neuere Studien aus den USA legen nahe, dass der Alkohol- und Drogenkonsum unter den menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt, wenn ein Roboter gewisse Arbeiten für sie übernimmt.

Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass der noch junge Einsatz von Robotern am Arbeitsplatz den Druck auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht. Viele Menschen fürchten, intelligente Maschinen könnten ihre Arbeitsplätze obsolet machen und sie in die Arbeitslosigkeit treiben. Studien aus Deutschland legen jedoch nahe, dass diese Auswirkungen durch strengere gesetzliche Regelungen eingeschränkt werden können.

Litten US-amerikanische Arbeitnehmer unter existenzieller Angst und entwickelten dadurch vermehrte psychische Probleme, scheint dies in Deutschland nicht der Fall zu sein, da aufgrund strengerer Gesetze weniger Arbeitnehmer um ihren Job fürchten. In Situationen, in denen der Mensch nicht mit dem Roboter in Konkurrenz und Wettbewerb tritt, legen Studien sogar nahe, dass der Einsatz von Robotern doch auch die mentale Gesundheit positiv beeinflussen