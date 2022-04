Roboter als Ersatz für Hotelangestellte

Im Rahmen der Studie seien zwei Roboter getestet worden. Zum einen sei im Stadtzürcher «Opera» Hotel der Roboter «Pepper» zum Einsatz gekommen und zum anderen «Cruzr» im Hotel «Allegra Lodge» in Kloten. Obwohl 47 Prozent der befragten Gäste positiv oder sehr positiv gegenüber Roboter im Allgemeinen eingestellt waren, seien die Serviceroboter in der Hotellerie nur von 39 Prozent positiv oder sehr positiv beurteilt worden. Rund ein Drittel hätten den Serviceroboter benutzt, hauptsächlich aber zur Unterhaltung und Informationssuche. Die erhoffte Entlastung der Mitarbeitenden ist in der Studie der FHGR nicht erkannt worden. «Die Studie zeigt, dass die Technik für eine normale Interaktion zwischen Mensch und Roboter noch nicht ausgereift ist. Allerdings wird die Technologie weiterentwickelt und in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen», zieht Jan Mosedale, Studien- und Forschungsleiter am Institut für Freizeit und Tourismus der FHGR, sein Fazit. (red)