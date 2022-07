Riesige Zeltstadt in Goms

Unzählige Kinder und Jugendliche sind dieses Jahr am 23. Juli nach Goms gereist und haben es in eine riesige Zeltstadt verwandelt. Im Bundeslager (Bula) dabei zu sein, ist ein Höhepunkt in jeder Pfadfinderkarriere. Das Lager findet alle 14 Jahre statt. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder erleben Abenteuer, bewegen sich bei Spiel und Sport in der Natur und schliessen Freundschaften. Die diesjährige Ausgabe wird unter dem Motto Mova (Bewegung) durchgeführt und dauert noch bis am 6. August.