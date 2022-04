Rhäzünser Bevölkerung atmet auf

Das hätte sich der Rhäzünser Gemeindepräsident Reto Loepfe in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Es ist Gründonnerstag, 14 Uhr. Unten auf der Autostrasse A13 meldet das Radio seit den frühen Morgenstunden stockenden Verkehr in Richtung Süden. Inzwischen läuft der Verkehr zwischen Chur Süd und Rothenbrunnen zähflüssig, wie die Strassenübersichtskarte auf Loepfes Smartphone zeigt. Abschnittweise stehen die Fahrzeuge still. Zum Beispiel im Baustellenbereich zwischen dem Plazzas- und dem Isla-Bella-Tunnel unterhalb von Rhäzüns und Bonaduz. Doch auf der Kantonsstrasse ist es ruhig.