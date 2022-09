Rettung fürs Verlorna Loch 

Die Strasse im Gebiet Verlorna Loch zwischen Thusis und Rongellen sorgte zuletzt 2019 für Schlagzeilen, damals für negative: Der bauliche Zustand der historischen Wegverbindung war an einer der spektakulärsten Stellen in der Viamala desolat, es drohte der Verlust der einst von namhaften Künstlern in Gemälden festgehaltenen Passage.