Reinschautage der EMS Schiers: 9. und 10. September

Unterricht über alle Fachbereiche

Biologie, Mathematik, Informatik, Englisch, Psychologie, Sport oder Geschichte: In diese und viele weitere Fächer können Sie an den Reinschautagen reinschnuppern. Wir zeigen Unterricht von der 1. Gymnasialklasse bis in die 6. Gymnasialklasse und über alle Klassen der Fachmittelschule. Vielleicht interessiert Sie auch unser Immersionsunterricht? Die Fächer History, Matematics und Chemistry unterrichten unsere Lehrpersonen in englischer Sprache.

Spannende Projekte aus den Schulzimmern

An der EMS Schiers entstehen im Unterricht viele innovative und spannende Projekte. Für die Reinschautage haben Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler diese speziell aufbereitet. Sie erleben unter anderem, wie interaktiv und unterhaltsam das Thema Staatskunde sein kann, welche erstaunlichen Experimente im Chemielabor gebraut werden oder wie der Mikrokontroller Arduino im EF-Informatik eingesetzt wird. Und wer wird zum Slam-Poet oder der Slam-Poetin gekürt? Bestimmen Sie mit!

Auch in den musischen Fachgebieten waren die Schülerinnen und Schüler fleissig. An den Reinschautagen präsentieren sie künstlerische Interventionen, eine Skulpturen- und Portraitausstellung zum Thema Giacomettis in Schiers und eine Treppenhausausstellung mit Werbung für Prättigauer KMU. Wenn Biologie auf Bildnerische Gestaltung trifft, wird es besonders spannend. Schülerinnen und Schüler studieren und skizzieren die Tieranatomie anhand lebender Tiere.

Gar nicht nebensächlich

Auch neben dem Unterricht gibt es an der EMS Schiers einiges zu entdecken. Zum Beispiel die Probe und das Konzert des Bündner Jugendchors geleitet von Martin Zimmermann. Oder es springt der Funke über für das Freifach Robotik? Hier erwarten Sie mit Scratch-programmierten Games, Parcours mit ferngesteuerten Robotern, einer Kugelbahn mit Lego-Technics, Fischertechnik-Experimente oder ein Synchrontanz der Lego-Roboter. Und wer sportlich hochhinaus will, findet in der Spezialförderung der EMS Schiers die passende Unterstützung. Auch über dieses Programm informiert die EMS Schiers an den Reinschautagen.

Schulentwicklungsprojekte

Wie geht die EMS Schiers mit dem Thema Klimaschutz um? Was bedeutet eigentlich «Bring your own device»? Und wie werden Schülerinnen und Schüler an der EMS Schiers begleitet und betreut? Die EMS Schiers gewährt einen Einblick in einige, spannende Schulentwicklungsprojekte. Wussten Sie, dass auch der namhafte Künstler Alberto Giacometti einst in Schiers die Schulbank drückte? An den Reinschautagen präsentiert die Mittelschule erstmals die restaurierten Werke der Künstler Alberto und Augusto Giacometti aus der Kunstsammlung der EMS Schiers der Öffentlichkeit. Dazu hält der Giacometti-Kenner Paul Müller ein Referat zu den Werken und zu Albertos Zeit an der EMS Schiers