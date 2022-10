Reifenwechsel: Schon notwendig?

Nach dem hitzigen Sommer bringen die herbstlichen Oktobertage nun kühlere Temperaturen mit sich. Autoexperten raten, wenn es kühler wird, unbedingt die Reifen zu wechseln. Dies gilt vor allem in den höheren Lagen oder wenn man regelmässig über einen Pass fahren muss. Als Faustregel für den Reifenwechsel gilt «von O bis O», also von Ostern bis Oktober. Und im Winter sicher unterwegs zu sein, ist das A und O. Zu lange warten sollte man jedoch auch in den tieferen Lagen nicht. Das Problem ist, dass Ende Oktober plötzlich jede und jeder die Reifen wechseln will und die Werkstätten überfüllt sind. Nicht selten muss dann mit Wartezeiten gerechnet werden.