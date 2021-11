Reformierte blicken verhalten optimistisch in die Zukunft

Von Stefan Hügli

Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist gefährdet und das Verständnis füreinander nimmt ab» – das sagte Brigitte Gafner, Davos, gleich zu Beginn der Sitzung des Evangelischen Grossen Rats und sorgte für offene Ohren. Die Gräben zwischen Stadt und Land, der Röstigraben, die Flüchtlingsfrage, das Ringen um klimagerechtes Handeln: Die Pandemie habe diese Spannungen verstärkt. «Plötzlich sind wir in Gruppen eingeteilt», so die Sozialdiakonin, «in Geimpfte und Ungeimpfte.»