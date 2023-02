St. Moritz sammelt Kunsstoffabfall separat

Was gehört in den Sammelsack?

- Folien aller Art: Tragetaschen, Zeitschriftenfolien, Folien von Büchsengebinden, Kassensäckli

- Plastikflaschen aller Art: Milch, Öl, Essig, Getränke, Shampoo, Putzmittel, Weichspüler

- Tiefziehschalen wie Eier- und Keksverpackungen, Früchte-/Obst- und Fleischschalen

- Eimer, Blumentöpfe, Joghurtbecher

- Verbundmaterialien wie Aufschnitt-, Käse- und Gemüseverpackungen

- Getränkekarton (Tetra Pak)



PET-Getränkeflaschen und Styropor separat

- PET-Getränkeflaschen gehören nicht in den Sammelsack und nicht in den Kehricht. Diese Flaschen sind der Separatsammlung zuzuführen. Eine solche Separatsammlung wird für Styropor (Sagex) an den meisten Recycling-Sammelstellen ebenfalls angeboten.



Was gehört weiterhin in den Kehrichtsack?

- Stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren mit Marinade

- Verpackungen mit Restinhalten, Einweggeschirr

- Spielzeug, Gartenschläuche und so weiter