Die ZSC-Kurve brennt – richtig heikel wird es nach dem Spiel

Die Geschehnisse vom vergangenen Samstag rund um das Spiel der SC Rapperswil‑Jona Lakers ge-gen die ZSC Lions erinnern an alte Zeiten. Schlechte Zeiten. «Zwischen Rappi und dem ZSC herrschte schon immer eine gewisse Fan-Rivalität. Aber das war speziell», sagt Radio-Central-Moderator Istvan Nagy, der seit Jahrzehnten so gut wie an jedem Lakers-Match zugegen ist.