Raketenspektakel am Fusse des Calandas

Fünf Monate lang haben sich die kleinen Konstrukteure mit dem Bau von Raketen beschäftigt. Am Mittwochnachmittag ist es so weit: Die sechs Knaben dürfen auf dem Rossboden in Chur ihre selbst gebauten Flugkörper in den Winterhimmel schicken. «Ich freue mich sehr darauf, meine Rakete steigen zu lassen, bin aber auch ein bisschen aufgeregt», sagt der achtjährige Curdin aus Chur. Die Vorfreude scheint aber nicht nur bei den Kindern gross zu sein.