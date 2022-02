Quälgeister profitieren von wärmeren Zeiten 

Knapp 6,3 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind von einer Allergie auf Hausstaubmilben betroffen. Basierend auf dieser Information des Aha-Allergiezentrums Schweiz handelt es sich also um fast 543 000 Personen. In Ortschaften, die auf mehr als 1500 Metern über Meer liegen, kommen Hausstaubmilben aufgrund der tieferen Temperaturen fast nicht vor. Davon profitiert in Graubünden insbesondere Davos mit seinem anerkannt gesundheitsfördernden Klima, einem Faktor, der wirtschaftlich wie auch touristisch als Standortvorteil gilt.