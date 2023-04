Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen ÖV-Ticketsystem Venda

Das kantonale Amt für Energie und Verkehr (AEV) hat das System Venda initiiert und bei den beteiligten Transportunternehmungen in Auftrag gegeben. In der Region Chur (zwischen Landquart und Rhäzüns) wurde das System vor gut einem Monat eingeführt. Beteiligt sind in dieser Region die Rhätische Bahn, Postauto und Chur Bus. Chur Bus hat das System ausgeschrieben, bestellt und mit den anderen Unternehmen umgesetzt. Betreiber des Systems sind die Transportunternehmen. Die wichtigsten Fragen zur Einführung beantwortet je nach Zuständigkeitsbereich das AEV oder Chur Bus.