Public Viewings nur im kleinen Rahmen 

von Livia Jungo und Jessica Müller

Die diesjährige Fussball-WM 2022 in Katar gilt aufgrund des Standorts schon länger als umstritten. Dies zeigt sich nun auch bei den Public Viewings. In Chur sind bis zum aktuellen Zeitpunkt nur zwei offizielle Anlässe zum gemeinsamen Mitfiebern bekannt. Das Commanderzentrum organisiert im Jugendkeller an der Sennensteinstrasse Liveübertragungen zu den Gruppenspielen der Schweizer und der Deutschen sowie zu allen Spielen ab den Viertelfinals. Für die Verpflegung stehen Softdrinks, Bier, Punsch, Glühwein und Snacks bereit. Der Verein «Dritti Halbziit» hat sich während der Zeit der WM mit einem Public Viewing in die Räumlichkeiten der Postremise in Chur eingemietet. Der Eintritt kostet zehn Franken pro Person.