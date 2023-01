Vor dem WEF in Davos: Wandern und Protestieren für Klimagerechtigkeit

Bevor in Davos am Dienstag das World Economic Forum (WEF) offiziell eröffnet wird, wurde gegen das Jahrestreffen demonstriert. Zum Auftakt fand eine vom «Strike WEF»-Kollektiv organisierte Protestwanderung für Klimagerechtigkeit statt. Diese behördlich bewilligte Aktion führte am Samstag von Küblis nach Klosters und anschliessend am Sonntag nach Davos. Gemäss Angaben der Veranstaltenden beteiligten sich daran 250 bis 300 Personen.