Wer Krankheiten frühzeitig erkennt, bleibt länger gesund

Prävention ist wichtig und eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten kann Leben schützen. Dies ist soweit bekannt. Trotzdem scheuen sich immer noch viele Menschen vor einer umfassenden Vorsorge. Mit dem neuen Angebot will die Klinik Medizin des Spitals Lachen die bestehenden Möglichkeiten bei Hausärzten und Privatkliniken mit einem differenzierten Angebot ergänzen.

Betreut wird dieses Angebot durch Dr. med. Svenja Bihr, Leitende Ärztin Onkologie. Dazu befragt, meint die erfahrene Onkologin und Internistin: «Ich interessiere mich seit Langem für das Thema Prävention. Jetzt freut es mich umso mehr, dass wir in Lachen ein solches Angebot realisieren können. Das Thema ist wichtig, und so wie wir es jetzt anbieten, ist es einzigartig.»

Die Präventionssprechstunde am Spital Lachen ist keine XL-Paketlösung mit möglichst vielen Laboruntersuchen und endloser klinischer Diagnostik. Im Zentrum steht das ausführliche Gespräch, um das individuelle Risikoprofil zu analysieren und bereits gemachte Vorsorgemassnahmen in die Präventionsstrategie zu integrieren. «Wir wollen nichts duplizieren, aber auch nichts verpassen», meint Bihr weiter. Bereits gemachte Untersuchungen werden dabei genauso in die Gesamtbetrachtung miteinbezogen wie der familiäre Hintergrund und der persönliche Lifestyle der Klientinnen und Klienten.

Von Herz Kreislauf- und Gefässerkrankungen wie zum Beispiel Gefässverengungen über Fraktur-Risiken infolge Veränderungen in der Knochendichte/ Osteoporose bis hin zu Stoffwechselkrankheiten und dem ganzen Spektrum der möglichen Tumor-Risiken: Im Rahmen der 360°-Betrachtung wird das Gesundheitsrisiko ganzheitlich beurteilt und abgeklärt. Das Spital Lachen mit seinem breiten medizinischen Angebot und den entsprechenden Fachärztinnen und Fachärzten ist für diese neue Vorsorge ideal aufgestellt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Spezialistinnen und Spezialisten ermöglicht zudem die rasche und umfassende Abklärung der individuellen Risiken in einer vernetzten Arbeitsweise für eine integrierte Betrachtung.

Dr. med. Thomas Bregenzer, Chefarzt der Klinik Medizin, freut sich über das neue Angebot: «Mit diesem rundherum einzigartigen Angebot schliessen wir eine Versorgungslücke und schaffen die Möglichkeiten, Gesundheit zu erhalten statt Krankheiten zu behandeln.» Bregenzer weiter: «Die sorgfältige Risikoanalyse muss am Anfang der Prävention stehen. Damit sichern wir einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen und können gezielt präventiv aktiv werden. Dies erachten wir als eine zentrale, für Patienten nützliche und für uns sehr befriedigende ärztliche Aufgabe.»

Die neue Präventionssprechstunde ist seit Jahresbeginn im Angebot und wurde in den ersten drei Monaten bereits rege genutzt. Der direkte Kontakt mit den Spezialistinnen und Spezialisten wird dabei von den Klientinnen und Klienten sehr geschätzt.