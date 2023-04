Wenn der «Neni» gut betreut wird

Ein paar Würste kochen, das könne er schon selbst, sagt Florian Casty schmunzelnd. Aber das sei es dann gewesen mit den Kochkünsten. Glücklicherweise kann der 86-jährige Rentner bei Schwiegertochter und Sohn das Mittag- und Abendessen zu sich nehmen. Diese Unterstützung schätzt er sehr. Er ist sich aber bewusst, dass er für viele andere Lebensbereiche auf externe Hilfe angewiesen ist. «Die Jungen sind arbeitstätig, haben selbst Familie und können nicht die ganze Zeit präsent sein.»

Verschiedene Dienstleistungen aus einer Hand

Neben dem Essen und der täglichen Pflege bleibt im eigenen Haushalt einiges zu tun. Darum kümmert sich die Haushaltshilfe der SPITEX – zweimal pro Woche. «Ohne diese Unterstützung könnte ich nicht mehr zu Hause leben», so Casty. Dann müsste er in ein Alters- und Pflegeheim, was er so lange wie möglich vermeiden möchte. «Mir gefällt es, dass ich kommen und gehen kann, wie ich will», sagt er – und zeigt mit Stolz sein modernes, akkubetriebenes Fahrzeug, das vor dem Haus parkt.

Die Hauswirtschaft ist in diesem Fall nur ein Teil der erbrachten Dienstleistungen. Täglich um 7.15 Uhr kommt eine Spitex- Pflegerin vorbei. Florian sei Diabetiker und könne das Insulin nicht selbständig spritzen, beschreibt Cornelia Michael die Situation, sie ist heute mit dem Besuch an der Reihe. «Wir kontrollieren den Blutzucker, schauen, dass auch sonst alles in Ordnung ist, und verabreichen das Insulin», erläutert die Pflegefachfrau den Ablauf. Bei schlechten oder veränderten Werten wird eine Ärztin konsultiert, ansonsten nimmt der Tag nach rund einer Stunde seinen normalen Lauf. Aktuell bekommt Florian noch einen Verband gewechselt und Augentropfen, welche er nach einer kürzlich durchgeführten Augenoperation benötigt. Dies alles ist gut dokumentiert und digital abrufbar, damit alle Betreuenden den gleichen Wissensstand haben. «Während des ganzen Prozederes plaudern wir über dies und das – wir haben einfach eine gute Zeit», fasst Cornelia den gemeinsamen Moment zusammen.

Entlastung auf mehreren Ebenen

Florian kommt noch eigenständig aus dem Bett und ist meist schon angezogen, wenn die Pflegemitarbeiterin vorbeischaut. Dennoch ist er froh um die morgendliche Routine und die medizinische

Versorgung. «Dadurch kann ich immer noch selbständig sein und starte gleichzeitig mit netten Besuchen in den Tag», sagt der gelernte Huf- und Wagenschmied mit einem Augenzwinkern. Aber nicht nur für ihn ist dies angenehm und entlastend, auch seine Angehörigen sind froh um den täglichen Besuch. Denn sie wissen, wenn sie nichts hören, dann geht es dem «Neni» gut.

Der heutige Rentner war viele Jahre beruflich in der Schweiz unterwegs und hat später mit seinen Baumaschinen an einigen Kraftwerken und Staumauern in der Region mitgearbeitet. Es war ihm immer wichtig, mobil und selbständig zu sein. «Dank meiner Familie und der SPITEX Viamala kann ich immer noch in meinen eigenen vier Wänden leben und geniesse die Freiheit. Für mich ist das ein kleines Wunder», sagt er, steigt auf sein Elektromobil und fährt winkend mit 25 Stundenkilometern Richtung Dorf.