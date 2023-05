Was hat die Reformation gebracht?

Pfarrerin und Moderatorin Miriam Neubert will vom prominent besetzte Podium am 25. Mai 2023 wissen, ob die Ergebnisse der zweitätigen Disputation stimmen: war die Reformation der Beginn einer kritischen Gesellschaft? Stiftet Religion Identität? Was ist mit der Toleranz? Reformiert sich die Kirche selbst genug? Die Teilnehmenden am Podium beleuchten die Reformation aus unterschiedlichen geografischen Blickwinkeln: Emidio Campi aus der europäischen Sicht. Jan-Andrea Bernhard zeigt die Bündner Perspektive. Stadtarchivar Ulf Wendler berichtet von der Reformation in Chur. Seelsorgerin Flurina Cavegn zeigt die weltkirchliche Perspektive. Bereits am an Auffahrt, 18. Mai, und am Freitag, 19. Mai 2023, finden auch um 19 Uhr in der Regulakirche zwei weitere spannende Veranstaltungen statt. Zuerst startet die Riehe "Reformiart - Khusch drus" mit Ralph Kunz, der sich als Theologie die Frage stellt, wieso die Reformierten eigentlich reformiert sind. Jazzerin Vera Kappeler begleitet ihn musikalisch. Pfarrerin Ivana Bendik widmet sich am Freitag zum Start der Reihe "Kirche im Dialog" mit ihrem Gast Konrad Schmid der Frage, welches Gewicht das reformatorische Grundprinzip "Allein die Schrift" heute noch hat. Zu den Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich. Beachten sie jedoch die limitierte Anzahl Plätze in der Regulakirche.

Unterstützung von zwei sozialen Projekten

Bei den verschiedenen Veranstaltungen zum Comander2023 gibt es eine Kollekte. Mit dieser werden das soziale Projekt «HEKS Gärten Chur» und der gemeinnützige Churer Verein «machbar» unterstützt. HEKS Gärten schafft Begegnungsräume im Grünen, welche die Inklusion von verschiedenen Menschen ermöglicht. Die Reformierte Kirche Chur unterstützt HEKS im 2023 einen neuen Standort in Chur aufzubauen. Das Projekt "machbar" versteht sich als ausserschulischer und inklusiver Lernort ohne Zeit- und Leistungsdruck. "machbar" steht einer heterogenen Gruppe von Primarschulkindern mit einem stabilen Rahmen zur Verfügung. Explizit fallen darunter auch Kinder, die von Behinderung und / oder Armut betroffen sind.