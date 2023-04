Skalpell bitte!

Die meisten Menschen kennen die «OP-Schwestern» hauptsächlich aus dem Fernsehen – denn selbst wer schon einmal operiert wurde, hat ihren Einsatz vermutlich verschlafen. Diplomierte Fachperson Operationstechnik HF ist ein Beruf, der weitgehend unbekannt ist. Eigentlich schade, denn er ist spannend und wichtig.

Als diplomierte Fachperson Operationstechnik HF und Berufsbildnerin am Kantonsspital Glarus werde ich häufig gefragt, ob mein Beruf daraus besteht, dem Operateur die gewünschten Instrumente wie Pinzette, Skalpell oder Schere zu reichen sowie dem Chirurgen den Schweiss abzutupfen. Diese Fragen deuten auf Vorstellungen, die ziemlich weit von der beruflichen Realität entfernt sind. Unser Alltag ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Sobald ich meine Alltagskleidung gegen die Bereichskleidung tausche, tauche ich in eine andere Welt ein. Die Frühschicht beginnt um 7.15 Uhr mit der Tagesbesprechung. Danach begeben sich immer zwei diplomierte Fachpersonen Operationstechnik HF in den Operationssaal – eine instrumentiert, eine ist als Springerin tätig. Das Tätigkeitsgebiet einer Springerin oder eines Springers umfasst das Bereitstellen und Bedienen der Geräte, die Mithilfe beim Lagern der Patientin oder des Patienten sowie das sterile Anreichern von Instrumenten und Materialien vor und während der Operation. Gleichzeitig gehört zur Springeraufgabe die Dokumentation, die zur Patientensicherheit beiträgt. Sie gewährleistet, dass wichtige Informationen sowie Daten über die Operation festgehalten werden.

Währenddessen führt die instrumentierende Fachperson die obligatorische, chirurgische Händedesinfektion aus. Anschliessend betritt sie den Operationssaal. Dort kleidet sie sich steril ein. Danach nimmt sie die benötigten Instrumente und Materialien für die Operation steril entgegen. Alle Instrumente sowie Materialien werden vor sowie nach der Operation gezählt und dokumentiert, damit sie schlussendlich wieder auf dem Tisch landen und nirgends verloren gehen.

Wenn der Patient in der Narkose liegt, desinfiziert die diplomierte Fachperson Operationstechnik HF die entscheidende Körperregion und deckt sie anschliessend mit sterilen Tüchern ab. So bleibt der Operationsbereich steril. Für den Beruf braucht die Operationstechnikerin oder der Operationstechniker ein hohes Durchsetzungsvermögen. Sofern nur der kleinste Verdacht besteht, dass zum Beispiel ein Handschuh unsteril ist, gilt es sofort zu handeln nach dem Credo: Ein bisschen unsteril gibt es nicht!

Schliesslich beginnt die eigentliche Operation – «Hektik» wird durch Ruhe und klare Ansagen ersetzt: Skalpell, bitte! Die verschiedenen Instrumente werden Schritt für Schritt korrekt angereicht, abgenommen, abgelegt und gleichzeitig muss schon das nächste bereitgestellt werden. Vielfach benötigt es nicht einmal mehr mündliche Kommunikation, denn die Körpersprache und Gestik ersetzen sie. Nach der erfolgreichen Operation waschen wir die Patientin oder den Patienten sorgfältig, bevor sie oder er den Operationssaal verlässt. Dann säubern die Reinigungskräfte den Saal akribisch für die nächste Operation in der Warteschlange. Dank ihnen erfolgt ein schneller Wechsel und der gesamte Ablauf wiederholt sich von Neuem.

Meine Motivation für diesen Beruf liegt in der Vielfalt der Operationen mit den verschiedenen Herausforderungen, kein Arbeitstag ist wie der andere. Die stetige, medizinische Entwicklung bedeutet für mich als diplomierte Fachperson Operationstechnik HF lebenslanges Lernen und sich immer wieder neues Wissen anzueignen. Dadurch entwickle und bilde ich mich als Mensch immer weiter und übernehme Verantwortung für meine Aufgabe.

Als Fachperson Operationstechnik bin ich stets in ein Team eingebunden, dass sich aus mehreren Berufsgruppen und für jede Operation neu zusammensetzt. Diese Vielfalt schätze ich sehr an diesem Beruf. Hinzu kommt, dass ich den ständigen Austausch mit den Kolleginnen

und Kollegen als lehrreich empfinde. Haben wir dein Interesse geweckt? Suchst du einen spannenden, abwechslungsreichen Job? Dann bist du bei uns richtig. Wir heissen dich sehr willkommen.

Welche Voraussetzung muss man für diesen Beruf mitbringen?

Eine abgeschlossene Grundausbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), Fachmittelschulabschluss (FMS) oder Matura. Neben den schulischen Voraussetzungen braucht es grosse Flexibilität im Denken und Handeln, Verantwortungsbewusstsein, psychische sowie physische Belastbarkeit.



Wie lange dauert die Ausbildung zur Dipl. Fachperson Operationstechnik HF?

Drei Jahre Vollzeitstudium mit Abschluss Diplomierte/r Fachfrau/-mann Operationstechnik HF. Die Ausbildung ist nur als Vollzeitstudium und daher nicht als Teilzeitstudium möglich. Die Ausbildung spricht sowohl jüngere als auch ältere Menschen an.