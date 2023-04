Rundum für Seniorinnen und Senioren da

Home Instead, führend in der Betreuung zu Hause, steht Betroffenen und ihren Angehörigen zur Seite – respektvoll und zuverlässig.

Zu Beginn ihrer Demenzerkrankung wurde Maria G. von der Familie umsorgt. Doch irgendwann reichte die Kraft von Mann und Tochter nicht mehr aus. Auf Anraten des Hausarztes zogen sie Home Instead bei. Aus anfänglich wenigen Stunden wurde mittlerweile eine Rundum Betreuung. Trotz der schweren Erkrankung seiner Frau ist Franz G. dankbar: «Wir sind froh, dass Maria zu Hause sein kann. Home Instead ist ein Glücksfall für uns.» Zwei Betreuerinnen leben abwechselnd bei dem Ehepaar. Sie kümmern sich respektvoll und einfühlsam um Maria G. und führten den Haushalt. Die Betreuerinnen sind speziell ausgebildet, wissen anspruchsvolle Situationen zu meistern und besitzen einen einwandfreien Leumund. Da Home Instead von Krankenkassen anerkannt ist, können alle ärztlich verordneten Leistungen, die sie erbringen, über die Krankenkasse abgerechnet werden. Sascha Burghardt, Niederlassungsleiter Home Instead Oberer Zürichsee/ Linth: «Ob für wenige Tage oder zur Langzeitbetreuung – wir sind genau so für Seniorinnen und Senioren und ihre Angehörigen da, wie sie es brauchen. Umfassende Beratung gehört bei uns ebenso zum Service wie die Koordination mit Behörden, Krankenkassen oder Ärzten.» Und Franz G. fügt an: «Home Instead ist nicht umsonst, aber jeden Franken wert.»

Home Instead berät Interessierte umfassend und kostenlos – auch zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.

Home Instead ist der weltweit führende Anbieter für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren in den eigenen vier Wänden. Unser Ziel ist es, Senioren möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Mit unserem breit gefächerten

und flexibel nutzbaren Dienstleistungsangebot bieten wir Seniorenbetreuung dort an, wo würdevolles Altern am besten möglich ist: im vertrauten Daheim.