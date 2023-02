Rieischs - Konzert des Chor viril Surses

Der Chor viril Surses (gegründet im 1907) verfolgt das Ziel, den romanischen Männerchorgesang zu kultivieren aber auch zu fördern und damit zu verjüngen. Alle fünf bis sieben Jahre wagt er sich an grössere Vokalwerke wie z.B. Calvenfeier (Otto Barblan), Kantaten (Gion Antoni Derungs/Gion Giusep Derungs) und geistliche Werke (Oratorium „Zeit und Ewigkeit“ von Franz Xaver Schnyder von Wartensee oder Requiem von Franz Liszt). Regelmässig nehmen die Sänger an regionalen, kantonalen und eidgenössischen Gesangsfesten teil. Und ganz oft intonieren und musizieren sie so überzeugend, dass sie mit den höchsten Auszeichnungen gewürdigt werden.



Im März 2023 präsentiert der Chor viril Surses die Konzertreihe „Rieischs“ zusammen mit der Kammerphilharmonie Graubünden und Bassbariton Flurin Caduff. Die Aufführungen finden statt in Savognin, Chur und Bern.