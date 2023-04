Naturbetten mit Nest-Feeling bieten mehr Lebensfreude

Ein Hüsler Nest erfüllt diese Sehnsucht und schenkt die ganze Nacht lang Geborgenheit, damit man erholt aufwacht und in den Tag startet.

Die Naturbetten aus der Schweiz verwöhnen mit behaglichen Nächten voller Natur und Komfort. Gefertigt aus natürlichen und unbehandelten Werkstoffen: zum Berühren, Kuscheln und Träumen.

Einfach einmal abtauchen, einkuscheln und den Alltag vergessen? Sie kennen das Gefühl? Dann ist ein Power- Napping im Hüsler Nest genau das Richtige. Wer sich nach Geborgenheit sehnt, wird das einzigartige Nestgefühl der Premium- Naturbetten aus der Schweiz nicht mehr missen wollen. Denn hier können Sie umgeben von exklusivem Komfort, echtem Handwerk und natürlichen Materialien die Seele baumeln lassen und auftanken.

Gerade in unruhigen Zeiten sehnt man sich nach einem Ort, der Sicherheit gibt und für Wärme, Nähe und Frieden steht. Ein gemütliches Zuhause oder ein Ausflug in die Natur gewinnen deshalb immer mehr an Attraktivität. Ein Hüsler Nest bietet beides. Bei den Naturbetten aus der Schweiz kommen nämlich nur unbehandelte, natürliche Werkstoffe unter die Decke. Denn unbehandeltes Massivholz wirkt wie ein Spaziergang im Wald: Reines Holz wärmt, gibt Geborgenheit und tut einfach nur gut.

Wer sich sicher aufgehoben fühlt, kann schneller entspannen und intensiver regenerieren. Natürliche Materialien verstärken diesen Effekt. In der Schweizer Manufaktur entstehen deshalb exklusive Naturbetten, die zu verlässlichen Begleitern der Nacht werden und in denen wir uns über Jahrzehnte lang wohlfühlen. In liebevoller Handarbeit zu individuellen Stücken mit besonderem Charakter verarbeitet, trifft modernes Design auf kuschelige Nestwärme und erstklassige Premium- Qualität. Egal in welcher Ausführung – jedes Hüsler Nest begeistert mit Top-Komfort, einer klaren Formensprache und einer schonenden Fertigung. Die Naturbetten und Schlafsysteme aus der Schweiz punkten mit wohngesunden sowie schlaffördernden Eigenschaften und sind ohne Chemie gefertigt – der Umwelt zuliebe.

Neben ressourcenschonenden und ökologischen Vorzügen bieten die edlen Massivhölzer aber auch biologisch optimale Bedingungen für den Menschen. Komplett ohne künstliche Zusätze verbaut, sorgt bereits der Duft des Holzes für Wohlbefinden. Mit seinem ausgeglichenen Wohn- und Raumklima wirkt sich der natürliche Werkstoff positiv auf unsere Gesundheit aus. Wie eine natürliche Klimaanlage nimmt unbehandeltes Massivholz Feuchtigkeit schnell auf und gibt sie langsam wieder ab. Dadurch entsteht eine gesunde Raumluftfeuchtigkeit, die das Wohnen mit Holz noch angenehmer macht und beispielsweise elektrostatische Ladungen gar nicht erst entstehen lässt.

Wenn sich Handwerkskunst, Design und Naturholz zu einer stabilen Traumstätte verbinden, fangen Räume an zu atmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Holz in seiner unverfälschten Form interagiert mit allen menschlichen Sinnen. Nur so kann der Naturstoff seine wohltuenden Eigenschaften entfalten und ein unvergleichbares Geborgenheitsgefühl auslösen. Ein original Hüsler Nest wird deshalb konsequent formaldehydfrei verleimt und ohne Lösemittel hergestellt. Natürlich, hochwertig und langlebig.

Das Team vom Hüsler Nest Center Chur berät Sie gerne.