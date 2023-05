Lüchinger Metallbau neu in Domat/Ems

Als grösster Schweizer Hörmann Händler konnte Lüchinger Metallbau und Tore, dank stetem Wachstum, auf Ende April in grössere Räumlichkeiten umziehen. In Domat/Ems im Industriegebiet Plong Muling fand das mittlerweile achtköpfige, fachlich versierte Team die idealen Voraussetzungen. Der neue Geschäftssitz in Domat/Ems verfügt über ein separates, grosszügiges Lager im Erdgeschoss und hell renovierten Büroräumen im Obergeschoss. Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich der neue Ausstellungsraum für Tore, Türen und Innentüren.. Dieser bietet den Kunden die Möglichkeit, sich beraten zu lassen und die Vielfalt an Oberflächen, Farben und Systemen kennen zu lernen.

Pikettdienst 24 h/365

Im 2014 hat Lüchinger Metallbau mit Hauptsitz in Kriessern/SG, ihren Geschäftsbereich ausgeweitet und in Chur eine Niederlassung eröffnet. Damit erschloss sich das Unternehmen den Markt Graubünden. Die letzten Jahre hat das Team vor Ort viele Kundenaufträge ausführen dürfen und konnte sich stetig weiterentwickeln. Das Sortiment umfasst Garagentore, Industrie- und Tiefgaragen/Sammelgaragentore, Brandschutztüren sowie Innen- und Haustüren. Bestens etabliert hat sich der 24h-Pikettdienst für Reparaturen und Service sowie Wartungen an Türen und Toranlagen aller Marken.