Ihre Gesundheit ist unsere tägliche Motivation

Wussten Sie, dass Sie auch bei uns in der Fortuna Apotheke eine medizinische Beratung in Anspruch nehmen dürfen? Viele Gesundheitsprobleme lösen und behandeln wir direkt in unserer Apotheke, flexibel und einfach. Unsere professionellen MitarbeiterInnen bieten bei akuten Beschwerden, kleinen Verletzungen und für viele Gesundheitsfragen sofort einfache medizinische Lösungen.

Dank unserer einfachen, vor Ort Verfügbarkeit und unserer breit abgestützten pharmazeutischen und medizinischen Dienstleistungspalette leisten wir nämlich einen entscheidenden Beitrag in der Grundversorgung.

Unsere Dienstleistungspalette:

Impfungen

Impf- und Reiseberatungen

Abklärungen & Sofortbehandlungen (Wunden, Haut, Blasenentzündung)

Checks & Messungen (Allergie, Cholesterin, Blutzucker, Blutdruck)

Hauslieferdienst, Pille danach, Wochendosiersystem

Neu bei uns – Ihr Arzt in Ihrer Fortuna Apotheke

Sie brauchen ärztlichen Rat oder eine Behandlung oder ein ärztliches Rezept? Ihr Hausarzt ist in den Ferien? Die Vertretung ist überfüllt oder nicht erreichbar? Sie bekommen keinen Termin in absehbarer Zeit? Nutzen Sie unsere telemedizinische Konsultationsmöglichkeit. Sie profitieren von einer umfassenden Beratung, ohne unsere Apotheke verlassen zu müssen. Die Konsultation wird normal über Ihre Krankenkasse abgerechnet.