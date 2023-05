Grand Opening mit etwas Verspätung

Bei Fragen einfach vorbeikommen

Das ganze Team Autopark Uznach AG freut sich, alle Kunden und Kundinnen, Freunde und alle Auto-Interessierten am 6. Mai von 9 bis 17 Uhr und am 7. Mai von 10 bis 16 Uhr an der Buchbergstrasse 2 in Uznach herzlich begrüssen zu dürfen. Im persönlichen Austausch können die Autoprofis auf alle Fragen rund um das Auto eine Antwort finden.