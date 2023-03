Gesundheit, Erlebnis & Vielfalt

Im Heimatland von Mara Zute – Lettland – hat das Schwitzen in der Pirts-Sauna eine noch tiefgründigere, gar spirituelle Bedeutung. Es dient der inneren wie äusseren Reinigung sowie Heilung und wird teilweise in stundenlangen Pirts-Ritualen zelebriert. Durch die Wärme entspannt sich der gesamte Körper und auch der Geist beruhigt sich. Die anschliessende Abkühlung verleiht Energie und stärkt das Immunsystem. Ausserdem erhält die Haut eine regelrechte Strahlkraft von innen heraus. Der Besuch in der Schwitzkammer sollte aber gut vorbereitet sein. Ausreichendes Trinken von Wasser oder Tee ist unerlässlich. Zudem ist es wichtig, sich langsam an die warmen Temperaturen zu gewöhnen. Nach dem Schwitzen ist es ratsam, sich etwas an der frischen Luft zu bewegen und dabei tief durchzuatmen, um dem Körper Sauerstoff zuzuführen. Beim anschliessenden Abkühlen den Kopf nicht vergessen. Wer nun beim Ruhen noch die Füsse etwas höher lagert, macht alles richtig.