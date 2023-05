Ein Stück Bergluft in jedem Bissen

Wo die LESA bei der Wahl ihrer Rohstoffe – der lokalen Bergmilch – unverändert bleibt, bietet sie doch ein grosses Mass an Variation in den verschiedenen Produkten an. So lanciert die Molkerei gerne neue Jogurtsorten, welche mit dem Kantonsgeist harmonieren. Im Herbst 2022 beispielsweise durfte die Edelkastanie, welche im Kanton weit verbreitet ist und einen Gaumenschmaus darstellt, in einer neuen Jogurt-Sorte auftreten. Die Ideen für neue Kreationen entstammen aus der Kooperation der LESA und dem Spitzenkoch Dario Cadonau – welcher ebenfalls im Engadin gross geworden ist. Auch im Frühling 2023 können sich Herr und Frau Schweizer auf neue Kreationen aus der Feder der LESA, Cadonau und den lokalen Bergbauern freuen. Die vielen Kräuter, Nüsse und Früchte, welche den Jogurts nach eigener Rezeptur beigefügt werden, stammen natürlich auch aus dem Engadin. Nicht umsonst heisst die Produktreihe «Engiadina Pura».

Innerhalb der letzten fünf Jahren hat sich der Umsatz der Molkerei aus Bever verdoppelt und immer mehr Läden nahmen die Produkte in ihrem Sortiment auf. Auf diese Entwicklung sind der Geschäftsführer und die Mitarbeitenden enorm stolz und haben immer in kleinen Schritten, so Klöti, auf die steigende Nachfrage reagiert: «Wir haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, in moderne Jogurtabfüllmaschinen investiert und viel Zeit mit der Prozessoptimierung verbracht», erklärt er, «aber im Herzen ist bei uns immer noch alles so wie früher und wir sind und bleiben ein kleinerer Betrieb. Das ist eine unserer Stärken, denn so können wir flexibel und schnell reagieren und zum Beispiel auch auf Kundenwünsche eingehen». Die lokale Zusammenarbeit, der Stolz auf die Herkunft der Produkte und Charme der kleinen Molkerei bleiben auch mit dem schweizweiten Erfolg bestehen und die Lesa Engiadinaisa bleibt, so Klöti, mit beiden Beinen fest im Engadin verankert.