Die clevere Alternative zu Erdgas und Heizöl

Die steigenden Preise für Strom und fossile Energieträger dominieren seit Monaten die Titelseiten, ebenso Fragen zur Versorgungssicherheit und zur Abhängigkeit vom Ausland. Auch der Klimawandel und die damit verbundene Notwendigkeit, eine CO 2 -neutrale Energieversorgung zu erreichen, bleiben wichtige Themen. Die Komplexität und die raschen Veränderungen sind herausfordernd – nicht nur für Immobilieneigentümerschaften und Unternehmen, sondern auch für Gemeinden und Städte. Energieverbunde als clevere Alternative zu Erdgas und Heizöl gewinnen an Bedeutung, denn sie erfüllen alle Kriterien und ermöglichen überdies lokale Wertschöpfung.

Die richtige Energie am richtigen Ort

Energieverbunde lassen sich mit unterschiedlichen Energiequellen betreiben und sind damit an fast allen Standorten realisierbar. Eine mögliche Quelle ist die Abwärme von Abwasserreinigungsanlagen (ARA) oder auch von technischen Einrichtungen wie Rechenzentren. Zudem kann beispielsweise auch Erdwärme, Holz, Grundwasser sowie See- und Flusswasser als Wärme- bzw. Kältequelle genutzt werden. All diese Energieträger sind erneuerbar und lokal verfügbar, müssen also nicht importiert werden. In einem Verbund lassen sich verschiedene Energiequellen kombinieren, was ebenfalls zu einer höheren Versorgungssicherheit beiträgt.