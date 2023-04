Aspekte des Alterns – und was der Magen-Darm damit zu tun hat

Im Alter kommt es zu Struktur- und Funktionsveränderungen an vielen Organen. Auch der Magen-Darm-Trakt ist davon betroffen.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich der Anteil der über 60-Jährigen der Weltbevölkerung bis 2050 verdoppeln. Dies bedeutet, dass Mediziner künftig mehr ältere Patienten behandeln werden. Viele krankhafte Zustände, vor allem auch im Magen- Darm-Trakt, zeigen eine klare Altersassoziation. Die Multimorbidität mit vielfältig interagierenden medizinischen Parametern macht bei alternden Patienten ein mehrdimensionales Therapiemanagement notwendig. Gerade die Fachrichtung der Gastroenterologie (Magen- Darm-Trakt) hat in diesem Zusammenhang sowohl diagnostisch als auch therapeutisch viel zu bieten.

Zunehmend Schluckstörungen

Schluckstörungen können Folge eines normalen Alterungsvorgangs sein, aber mehr noch Folge nervlicher, degenerativer und besonders auch bösartiger Erkrankungen (Krebs) des Rachenraumes, der Halswirbelsäule und der Speiseröhre. Bei den Veränderungen im Magen-Darm- Trakt und insbesondere bei den Schluckstörungen muss man unterscheiden zwischen typischen, z. T. normalen Alterungsvorgängen und Störungen, die infolge von Krankheiten entstehen. Sie treten mit zunehmendem Alter vermehrt auf und können zu Abmagerung, Erbrechen, und sekundär zu Komplikationen in der Lunge führen. Sie zu kennen und zu gewichten, um ein hilfreiches Diagnoseund Behandlungskonzept einschlagen zu können, ist von essenzieller Bedeutung. Hier spielen insbesondere differenzierte endoskopische, diagnostische, aber auch therapeutische endoskopische Eingriffe, unter Berücksichtigung der individuellen Situation der Patienten, eine wichtige Rolle.

Ernährung ist mitentscheidend

Mit zunehmendem Alter spielt die Ernährung immer mehr eine zentrale Rolle. Erhöhtes Alter birgt z. B. ein deutlich erhöhtes Risiko einer Mangelernährung in sich. Dies kann über einen Abbau der körperlichen Funktionen den Übergang in eine Pflegebedürftigkeit beschleunigen. Zudem bedingt die Gewichtsabnahme bei älteren Menschen auch ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. In diesem Zusammenhang sind ernährungstherapeutische Ansätze mit einer entsprechenden Evaluation durch Ernährungstherapeuten, welche in einer entsprechenden Ernährungstherapie mündet, für das «gesunde » Altern wesentlich.

Krebserkrankungen werden mit dem Alter wahrscheinlicher

Krebserkrankungen des Verdauungstrakts nehmen bekanntermassen mit dem Alter zu. Das gilt besonders für den Darm- und den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Neue Operationsverfahren und neue medikamentöse und chemotherapeutische Behandlungskonzepte haben für manche Krebserkrankung die Prognose und insbesondere die Lebensqualität der Erkrankten erheblich verbessert.

Dies zeigt, dass Früherkennungsuntersuchungen, wie die Darmspiegelung zur Früherkennung des Darmkrebses, nicht nur bestimmten Altersgruppen vorbehalten sein sollten, da sie therapeutische Konsequenzen nach sich ziehen. Vielmehr ist der individuelle biologische Zustand der Älteren und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Mit Hilfe einer strukturierten, geriatrischen Evaluation ist Ärzten ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem die individuelle Belastbarkeit des hochbetagten Menschen gemessen werden kann, um danach im interdisziplinären Team zu planen, was im individuellen Fall eine angemessene Therapie sein kann.

Medikamente

Medikamente (z.B. Magensäureblocker) gehören auch im Alter zu einer sehr häufig verordneten Medikamentengruppe, allerdings nicht immer indikationsgerecht. Die langjährige Erfahrung mit dieser Wirkstoffgruppe hat zwar ein grosses Sicherheitsprofil gezeigt, aber auch auf mögliche Risiken wie Osteoporose mit Frakturgefahr und Vitamin-B12-Mangel aufmerksam gemacht. So ist entscheidend, dass selbst so sichere Medikamente grundsätzlich nur bei korrekter Indikation als notwendige Dauermedikation verabreicht werden sollten. Es gilt diese kritisch zu überprüfen (aber nicht leichtfertig abzusetzen, wenn indiziert), sowie die Dosierung so niedrig wie erforderlich zu wählen.

Unter Berücksichtigung der gesunden und krankhaften Körperfunktionen älterer gastroenterologischer Patienten müssen diagnostische und therapeutische Prozeduren optimiert und angepasst werden.

Die koordinierte Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten, Spitalärzten und den pflegenden Fachkräften ist für eine erfolgreiche Behandlung der Patienten unerlässlich.