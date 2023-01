Art on Ice mit Superstars

Rag’n’Bone Man

«Ich freue mich sehr, dass Rag’n’Bone Man, ein sehr aktueller und angesagter Künstler, bei uns im Februar 2023 auftritt», sagt Showproduzent Oliver Höner. «Der Mann hat eine einzigartige Stimme und eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Seine Songs passen perfekt zu unserer Show». Mit «Human» hat der 37-jährige einen Nummer-1-Hit und einen der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre produziert. In der Schweiz, Deutschland, Österreich und seinem Heimatland Grossbritannien stand er damit wochenlang an der Spitze der Charts. Allein in der Schweiz hielt sich der Song während 76 Wochen (!) in der Hitparade und wurde alleine auf YouTube 1,5 Mrd. Mal angeklickt. Aber auch die weiteren Titel, wie «Skin», «Giant» oder die im Jahr 2021 veröffentlichten Songs «All You Ever Wanted» und «Anywhere Away From Here» werden von den Radiostationen in ganz Europa rauf und runter gespielt.