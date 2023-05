Ästhetische und klassische Behandlungen

Klassische Zahnmedizin, schonende Dentalhygiene, ästhetische Behandlungen in Form von Toothbonding, ICON-Whitespot-Behandlung, Powerbleaching und Veneers – das Spektrum der «Zahnperle» in Chur für Jugendliche und Erwachsene ist vielfältig. Die Praxis an der Lürlibadstrasse 12 heisst aber auch Kinder herzlich willkommen. Für sie bietet sie eine umfassende Kinderzahnheilkunde und kieferorthopädische Behandlungen an.



«Damit sich gross und klein in besten Händen befinden, setzen wir auf modernste Technologie und verwenden hauptsächlich metallfreie und biokompatible Materialien», sagt die Zahnärztin und «Zahnperle»-Geschäftsinhaberin Christine McNamara. Zusammen mit ihrer Mutter Barbara Tydda bringt sie 57 Jahre Berufserfahrung mit. Die Beiden sprechen Deutsch, Englisch und Polnisch.



Eine Besonderheit der «Zahnperle» ist die Zusammenarbeit mit einer Hypnosetherapeutin – speziell bei Angstpatientinnen und -patienten. Ausserdem bietet sie neben Schweiz gefertigtem auch EU-Zahnersatz an.

Zwecks welcher Behandlung Sie die mit einem Taxpunkt von 1.0 arbeitende und Ratenzahlung anbietende Praxis, welche noch Verstärkung einer Dentalassistentin im Team sucht, auch immer besuchen: Bei «Zahnperle» wird die Zahngesundheit zur glänzenden Perle.

Kontakt

Zahnperle Chur GmbH, Lürlibadstrasse 12, 7000 Chur, 081 525 82 22