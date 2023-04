Academia Engiadina & digitalkick spannen zusammen

Die Academia Engiadina und digitalkick machen gemeinsame Sache – im Juni 2023 startet der neue Kurs «socialkick» – der Social Media Kickstart im Engadin.

Um das Thema Digital Marketing kommt heute kein Betrieb mehr herum: Die digitalen Kanäle sind mitunter zu den wichtigsten Kommunikationsinstrumenten und einem fixen Bestandteil einer wirkungsvollen Marketingplanung geworden. Dazu gehören auch die verschiedenen Social Media Kanäle. Bei Social Media geht es heute um viel mehr als nur Posts, Followers oder Hashtags. Die Komplexität ist schier unendlich: Von Content Produktion über Werbekampagnen bis hin zu Controlling Mechanismen – die Präsenz auf den sozialen Medien ist nicht mehr wegzudenken. Obwohl die Wichtigkeit dieser Kommunikationskanäle von den KMUs erkannt ist, bleibt der gezielte Einsatz eine grosse Herausforderung, für einige scheint es gar ein unlösbares Rätsel. Ideen versanden, weil Knowhow und vor allem die Zeit zur erfolgreichen Umsetzung fehlen.

Die Digitalisierung verlangt nach neuen Kompetenzen

Am Weiterbildungszentrum der Academia Engiadina werden bereits seit einigen Jahren Kurse im Bereich Marketing angeboten. Die Digitalisierung verändert vieles – Prozesse und Systeme müssen neu gedacht werden. Und so hat sich die Bildungsinstitution zum Ziel gesetzt, Mitarbeitende und Arbeitgebende im Erlangen der neuen Kompetenzen zu unterstützen. Im Bereich Social Media konnte hierfür ein optimaler Partner gefunden werden. Die Firma digitalkick, gegründet von Experten der Fachhochschule Graubünden sowie der Agentur ROB NICOLAS, beide mit Sitz in Chur, bietet das perfekte Format an. Die erstmalige Durchführung startete im Februar 2023 in der Region Prättigau/Davos – mit grossem Erfolg. Das auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Vereine zugeschnittene Format ist wahrlich einzigartig: Kompakte Kursblöcke zu Randzeiten, spannende «best practice» Beispiele und persönliche Coachings für die eigenen Massnahmen sind nur ein Auszug der Erfolgsfaktoren. Hinzu kommt das Intervall der Module, welches genügend Zeit zum Lernen und Üben sicherstellt. Die Academia Engiadina freut sich, mit Robin Mark, Geschäftsführer der Agentur ROB NICOLAS und Prof. Dr. Armando Schär, Studienleiter Digital Business Management der FH Graubünden, ab Juni 2023 im Engadin einen ersten Kurs anbieten zu können.