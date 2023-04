500 Jahre Graubünden und die Reformation

Streiten? Streiten!

Sich im positiven Sinn "streiten" zu können, ist heute selbstverständlich. Ob im Parlament, am Stammtisch oder zuhause. Vor 500 Jahren mussten sich die Menschen dieses recht erst schaffen. Das Gefäss dazu hiess "Disputation". Eine wichtige Möglichkeit der Auseinandersetzung zu Fragen des Glaubens und der Unabhängigkeit. Im Saal des Bündner Grossen Rates wird am Freitag 28. und Samstag 29. April 2023 mit der Disputation zur Vielstimmigkeit der Reformation debattiert. Beleuchtet wird das Miteinander, der Austausch sowie die Vielstimmigkeit der Reformation. Sie soll in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reflektiert und im überkonfessionellen Gespräch vertieft werden. Der Auftakt am Freitag erfolgt mit elf Stimmen à vier Minuten aus allen Regionen des Kantons sowie dem Blick von Süd und Nord. Am Samstag folgen Inputreferate und ein Streitgespräch zu den Themen Glaubensfreiheit, Koexistenz, Kirche und Gemeinde sowie Kirche und Staat. Die Disputation wird in Zusammenarbeit mit der Kulturforschung Graubünden durchgeführt. Anmeldungen sind noch möglich: www.comander2023.ch.

Comander goes Bollywood

Am Freitagabend vom 8. September 2023 lädt die Reformierte Kirche Chur zur Gratisvorstellung der Religionssatire «PK – andere Sterne, andere Sitten» in das Kino Apollo. Das Komödien-Filmdrama von 2014 ist einer der erfolgreichsten Bollywood-Filme aller Zeiten. Ein nackter Ausserirdischer kommt nicht mehr von der Erde weg. Kann Gott helfen? Wenn ja, welcher? Anmeldungen für den Film inklusive Getränk und Fingerfood aus aller Welt sind möglich unter info@chur-reformiert.ch. Die grosse Gemeindefeier vereint am Sonntag, 10. September 2023, beim Comanderzentrum die Gemeinde generationenübergreifend und bietet für alle kulturelle Angebote, Spiel und Spass sowie Verpflegung. Nach dem von der Projektband begleiteten Familiengottesdienst gewährt das Reformationsdorf u.a. mit Korbflechten, Spinnen, Bogenschiessen und mittelalterliche Spielen einen Blick in die Vergangenheit.