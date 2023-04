1973 – 2023 50 Jahre Rettung + Sanität

Es sind tatsächlich 50 Jahre her, dass die realü (vormals Rettungsanaesthesie realü, seit 2013 Rettung + Sanität realü) durch die engagierten Experten Anaesthesiepflege (Adolf Jordi † und David-Ulrich Rade) gegründet wurde.



Über 500 Mitarbeitende haben in diesen Jahren mitgearbeitet und die realü zu dem gemacht, was diese heute ist. Stets wurde auf eine zeitgemässe, zukunftsorientierte und optimale medizinische Ausbildung und Ausrüstung grosser Wert gelegt, um Menschen in Not bestmöglich zu helfen. Mit viel Herzblut und unzähligen freiwilligen Stunden konnten die uns übertragenen Aufgaben ausgeführt werden. Am Anfang war der Aufbau der rettungs- und notfallmedizinischen Belange in unserem Gebiet bis 2001 die Hauptaufgabe. Heute ist die realü eine geschätzte Partnerin für Transporte, Schulungen und Veranstaltungen.

Schulungen

Fachpersonal der realü unterrichtet in den Kursen von Laien bis zu Ärzten in den Bereichen

Verhalten in Notfallsituationen für verschiedenste Berufsgruppen

Wiederbelebungskurse (BLS/AED) mit Zertifikaten

Säuglings- und Kindernotfallkurse

Ergänzungskurse im Bereich CZV

Erfreulich ist, dass durch die steigende Nachfrage im Kurswesen der Bedarf an weiteren Mitarbeitenden für diese spannende Aufgabe gestiegen ist.