Projektstopp wirkt sich auf Baubewilligungen aus

Der abtretende Gemeinderat von Glarus Süd hat am letzten Tag seiner Amtszeit das Projekt «Hochwasserschutz Ennetlinth» in Linthal beerdigt. Anwohner hatten an der Gemeindeversammlung vom November 2021 die Rückweisung des 2,4-Millionen-Projekts beantragt und damit die Versammlung überzeugt. Ihre Argumentation: Das Projekt sei überrissen und beruhe auf einer «höchst fragwürdigen» Gefahrenbeurteilung. Einer der Antragsteller hatte aber auch gesagt, gegen ein vernünftiges Projekt wehre man sich nicht.