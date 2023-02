Dank Unterstützungsbeitrag einen Schritt weitergekommen

Die gemeinnützige Dachstiftung Graubünden hat dem Schamser Projekt «Tgea da tgànt» einen «substanziell reichhaltigen Unterstützungsbeitrag» zugesprochen. Das teilt die mit dem Vorhaben betraute Fundaziùn Tgea da tgànt in einem aktuellen Rundschreiben mit. Die Idee, das Mathoner Geburtshaus des bekannten Komponisten Tumasch Dolf (1889–1963) zu einer Heimat für das romanische Musikschaffen und eine gelebte Gesangskultur in der Sutselva zu machen, bekommt damit neuen Schub: Jener Hausteil, der bislang noch nicht im Besitz der Fundaziùn war, konnte nun in die Stiftung überführt werden.