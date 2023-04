Ein Mittagessen, das Menschen mit und ohne Behinderung verbinden soll

«Es macht doch mehr Spass, nicht allein, sondern mit anderen beim Mittagessen zusammen zu sitzen und sich für eine kurze Zeit miteinander verbunden zu fühlen.» So begründen Ruth Thurneysen und ihr Sohn Joel Thurneysen die Idee des Mittagstisches unter dem Motto «zemma zMittag essa». Gemeinsam mit Giampiero Tinti haben sie das Projekt «Mensa lunga» organisiert und Ende März das erste Mal in Chur durchgeführt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. Vorurteile sollen abgeschafft werden und neue Freundschaften entstehen.