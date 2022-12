Strahlende Kostbarkeiten aus urgeschichtlicher Zeit

An Urgeschichte und Archäologie interessierte Bündnerinnen und Bündner sollten in den nächsten Monaten im Falle einer Reise über den Oberalppass einen Zwischenhalt in Andermatt einlegen. Und dort das Talmuseum Ursern an der Gotthardstrasse besuchen: Seit dem 26. Dezember 2022 und bis am 14. Oktober 2023 zeigt das Haus die Sonderausstellung «Bergeis – Strahlen der Steinzeit», die sich zu einem grossen Teil mit Funden aus dem Grenzgebiet zwischen den Kantonen Uri und Graubünden beschäftigt.